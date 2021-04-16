В Перми родители нашли мертвым своего сына

В Перми мертвым был найден молодой мужчина. Фото: Василий Вахрин

В Перми 14 апреля родители 29-летнего мужчины заволновались, их сын несколько дней не отвечает на телефонные звонки. Дверь его квартиры заперта изнутри, с улицы видно, что у него горит свет. Мужчина живет на улице Краснофлотская, туда и вызвали спасателей. Сотрудники службы спасения приехали на вызов они проникли в квартиру через балкон и открыли дверь родителям.

К несчастью, оправдались худшие опасения, хозяин квартиры был мертв. По информации источника «КП», на место затем были вызваны сотрудники полиции. Им предстоит выяснить обстоятельства гибели мужчины.