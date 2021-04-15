В Кунгуре из-за угрозы подтопления закрыли движение по мосту через реку Бабка

Существует угроза подтопления моста. Фото: СВИП-Кунгур.

Жителей Кунгурского муниципального округа предупредили, что 15 апреля на территории Моховского сельского поселения было приостановлено движение транспорта по автомобильному мосту через реку Бабка. Причина - угроза подтопления моста паводковыми водами.

- Движение автотранспорта осуществляется через мост, расположенный в 20 метрах от закрытого моста, - сообщают местные СМИ. - Всех автомобилистов просят соблюдать спокойствие и понимание.

Напомним, из-за аномально теплой погоды в Прикамье началось активное таяние снега. Вода попадает в речную систему и в некоторых районах Прикамья наблюдаются локальные подтопления.