Для жителей Прикамья доступны 24 тысячи слотов на вакцинацию от COVID-19

Вакцина от коронавируса поступает в Пермский край регулярно. Фото: краевой Минздрав.

Накануне в Пермский край поступила очередная партия вакцины от COVID-19. Сейчас на портале Госуслуги для населения Пермского края свободны для записи на вакцинацию свыше 24 тыс. слотов. Поставить прививку может любой житель региона, не имеющий противопоказаний и достигший 18 лет.

С начала массовой вакцинации первым компонентом привиты более 126 000 жителей. Из них 71 000 полностью завершили курс иммунизации: им введены первый и второй компоненты вакцины.

Наиболее активно прививаются жители края в возрасте 60 лет и старше: первый этап вакцинации прошли свыше 54 000 человек из данной группы риска, порядка 31 000 из них полностью закончили курс.

Прививки сделали почти 7 000 медицинских работников, значительная часть из которых оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. При этом более 5 000 медиков прошли оба этапа иммунизации.

После второй вакцинации в личный кабинет придет сертификат государственного образца с QR-кодом. Этот документ подтверждает, что человек привит от новой коронавирусной инфекции. При наведении на него откроется изображение сертификата о прохождении вакцинации. При необходимости пользователь может предъявить этот код для подтверждения подлинности сертификата.