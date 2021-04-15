ПСК и «Пермский стандарт» добились через суд повышение тарифов на тепло и горячую воду для Пермской сетевой компании

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Сегодня, 14 апреля, Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции частично согласился с выводами представителей Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края и оставил прежними тарифы на тепло для Пермской сетевой компании на 2017-2018 годы. При этом тарифы на тепло на 2019-2021 годы суд признал экономически необоснованными и обязал министерство повысить цены.

Министерство в суде выступало ответчиком, истцами – ООО «Пермская сетевая компания» и ассоциация «Пермский стандарт». Суд обязал министерство дополнительно включить в тариф Пермской сетевой компании на 2019 год порядка 9 млн. рублей, а также включить в тариф 2020 года 344 млн рублей. Ранее министерство исключило эти суммы из тарифа ПСК, поскольку посчитало их экономически необоснованными доходами Пермской сетевой компании.

Также суд обязал министерство разделить расходы ПСК на теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей. Сейчас все эти расходы включены в тариф по теплоснабжению, поскольку для приготовления горячей воды и теплоносителя ПСК фактически пользуется одним и тем же имуществом и использует один и тот же рабочий персонал. Однако после разделения затрат тариф на горячее водоснабжение на 2019-2020 годы также будет скорректирован в сторону повышения.

«После апелляционной инстанции решение суда вступает в законную силу. Чтобы его исполнить, министерство примет заменяющий акт, то есть скорректирует тарифы. Повышение тарифа «задним числом» не отразится на тех жителях, которые добросовестно оплачивают коммунальные услуги. Однако должникам суммы будут предъявлены уже по повышенному тарифу. После получения мотивировочной части определения апелляционной инстанции министерство проведет расчет новых тарифов», - пояснили в Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края.