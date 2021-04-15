Евгений Дёмкин: при строительстве домов мы ориентируемся на комфорт жителей

Фото: ПЗСП

Размещение в доме коммерческих помещений позволит жителям пользоваться необходимыми сервисами в шаговой доступности, а владельцам офисов развивать свой бизнес. «Дом на Бульваре» достаточно большой объект, рассчитанный более чем на 350 семей, поэтому спрос на товары и услуги будет обеспечен жителями дома.

Евгений Дёмкин: «В первую очередь, при строительстве наших домов мы ориентируемся на комфортное проживание в них наших новосёлов. Мы хотим, чтобы наши жители были обеспечены необходимой инфраструктурой, поэтому отвели первый этаж «Дома на Бульваре» под нежилые помещения. Здесь смогут разместиться аптеки, торговые точки, организации сферы услуг, офисы».

Отметим, что техподполье и первый этаж дома по бульвару Гагарина, 18 будут выполнены по монолитной технологии, что позволит увеличить высоту потолков, а также запроектировать удобные разноформатные планировки коммерческих помещений.

Строительство «Дома на Бульваре» идет в соответствии с графиком. Дом сдается двумя пусковыми комплексами: в 4 квартале 2022 года в эксплуатацию будут введены первый и второй подъезды, а в 1 квартале 2023 года – третий и четвертый.

Кстати, людям, которые занимаются бизнесом, будет интересно, что скоро в продажу выйдут еще два объекта от группы компаний ПЗСП, в которых предусмотрены коммерческие помещения, – дом по ул. Яблочкова, 3 и по ул. Докучаева, 23.

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф. Застройщик: ООО «Спецстрой «Бульвар Гагарина, 18».