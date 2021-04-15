Энергетики «ПСК» обеспечили отоплением и горячей водой Пермский политехнический колледж

Фото: «Пермская сетевая компания»

Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» повысили надежность подачи отопления и горячего водоснабжения в здание учебного корпуса Пермского политехнического колледжа им. Н.Г. Славянова. Энергокомпания оперативно выполнила экстренные ремонтные работы на бесхозяйной тепловой сети, от которой запитан социальный объект. Данный теплопровод расположен на ул. Уральская в Мотовилихинском районе Перми, не обслуживается энергокомпанией, и не передан ей на баланс.

Ремонт выполнен по официальному обращению, направленному в энергокомпанию администрацией города Перми. Энергетики провели замену участка распределительной теплосети диаметром 150 Ду, эксплуатируемого с 1970 года. Износ данного теплопровода составляет порядка 70%.

В октябре 2020 года энергокомпания предоставила информацию о наличии бесхозяйного теплопровода на ул. Уральская в администрацию города Перми для постановки объекта на учет и передаче энергетикам на обслуживание. В настоящий момент ведется процедура приемки этих сетей в муниципальную собственность.

«В данном случае от быстрого реагирования энергетиков зависело, чтобы учебный процесс в одном из ведущих заведений Перми продолжался без перерывов. Для выполнения этой задачи были задействованы сотрудники компании и спецтехника. Отмечу, что полноценно ремонтировать и обслуживать эту теплосеть можно будет только после завершения властями Перми всех юридических процедур», – отметил технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.

Ранее теплоэнергетики составили и направили в мэрию информацию 1900 участков теплосетей в городе, которым должен быть придан статус бесхозяйных согласно утвержденной процедуре. Всего ресурсоснабжающая организация передала в муниципалитет сведения о 116,5 км бесхозных теплосетей во всех районах города. От их работы зависит подача отопления и горячей воды более чем в тысячу домов Перми.