Житель Мотовилихинского района Перми лишился автомобиля из-за долгов за тепло и горячую воду

Фото: «Т Плюс»

В Мотовилихинском районе Перми арестован автомобиль «Лада Гранта», владелец которого задолжал за тепло и горячую воду более 70 тыс. рублей. Автотранспорт изъяли в ходе совместного рейда сотрудников Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю. Мероприятие состоялось в рамках акции энергокомпании «Внимание, должник!»

Если недобросовестный клиент не оплатит задолженность в установленный законом срок, имущество будет реализовано в счет ее погашения. Также неплательщику придется возместить расходы на эвакуацию автомобиля и исполнительский сбор УФССП по Пермскому краю.

На начало апреля 2021 года в Пермском крае общая сумма долгов физических лиц перед компаниями группы «Т Плюс» в Пермском крае превышает 3,7 млрд рублей. Для взыскания предпринимаются все предусмотренные законом меры: обращения в суд, арест денежных средств и имущества должников, ограничение поставки горячей воды. Кроме того, с 1 января 2021 года возобновилось начисление пеней на долги за отопление и горячую воду.

«Призываем всех жителей не копить долги за услуги отопления и горячего водоснабжения. Это позволит клиентам избежать процедур принудительного взыскания, а энергетикам - вложить больше средств в развитие теплосетевой инфраструктуры», — напоминает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.