В Перми на шесть часов закроют участок Комсомольского проспекта

В Перми перекроют часть Комсомольского проспекта. Фото: Василий Вахрин

В Перми в ночь на 17 апреля будет перекрыта для движения транспорта нечетная сторона Комсомольского проспекта. Закроют участок между улицами Пушкина и Краснова. Рабочие будут прокладывать кабель канализации. Напомним, на Комсомольском проспекте продолжается капитальный ремонт.

Департамент транспорта администрации города предупреждает автомобилистов, что проехать на участке не получится с 0.00 до 6.00 17 апреля. Движение будет закрыто для всех видов транспорта, ищите пути объезда.