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Общество15 апреля 2021 11:39

В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 106 человек за сутки

Скончались 12 жителей региона
Анна Маркова
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По последним данным, общее число выявленных случаев в регионе составляет 52 907.

По последним данным, общее число выявленных случаев в регионе составляет 52 907.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки была выявлена у 106 человек. Из них 25 проходит лечение в больницах, остальных направили на амбулаторное лечение. Среди заболевших 8 детей. По последним данным, общее число выявленных случаев в регионе составляет 52 907.

Скончались от коронавируса за сутки 12 пациентов. Лечение в больницах продолжают 655 человек, из них на аппаратах ИВЛ находятся 58.

Коронавирус в Перми и Пермском крае