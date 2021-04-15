В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 106 человек за сутки

По последним данным, общее число выявленных случаев в регионе составляет 52 907. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки была выявлена у 106 человек. Из них 25 проходит лечение в больницах, остальных направили на амбулаторное лечение. Среди заболевших 8 детей. По последним данным, общее число выявленных случаев в регионе составляет 52 907.

Скончались от коронавируса за сутки 12 пациентов. Лечение в больницах продолжают 655 человек, из них на аппаратах ИВЛ находятся 58.