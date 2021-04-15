В Перми будут производить лекарство от коронавирусной инфекции

В Пермском крае будет развернуто новое производство вакцины и препаратов для лечения от коронавирусной инфекции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае будет развернуто новое производство вакцины и препаратов для лечения от коронавирусной инфекции. Соглашение об этом Пермский край подписал с госкорпорацией «Ростех». Об этом сообщается на сайте губернатора и Правительства региона.

На базе нового производства в Перми будут производить «КОВИД-глобулин». Это первый в мире зарегистрированный препарат с антителами к COVID-19 на основе плазмы крови людей, перенесших коронавирус. После модернизации предприятие сможет перерабатывать до 200 тонн донорской плазмы ежегодно.