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Здоровье15 апреля 2021 10:52

В Перми будут производить лекарство от коронавирусной инфекции

А также откроется производство вакцины
Анна Маркова
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В Пермском крае будет развернуто новое производство вакцины и препаратов для лечения от коронавирусной инфекции.

В Пермском крае будет развернуто новое производство вакцины и препаратов для лечения от коронавирусной инфекции.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае будет развернуто новое производство вакцины и препаратов для лечения от коронавирусной инфекции. Соглашение об этом Пермский край подписал с госкорпорацией «Ростех». Об этом сообщается на сайте губернатора и Правительства региона.

На базе нового производства в Перми будут производить «КОВИД-глобулин». Это первый в мире зарегистрированный препарат с антителами к COVID-19 на основе плазмы крови людей, перенесших коронавирус. После модернизации предприятие сможет перерабатывать до 200 тонн донорской плазмы ежегодно.

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