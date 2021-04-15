Исполнять обязанности первого зама главы Перми будет Эдуард Хайруллин

Эдуард Хайруллин назначен и.о первого зама главы Перми. Фото: Business Class

Алексей Демкин назначил и.о. первого замглавы администрации Перми Эдуарда Хайруллина. Об этом сообщает администрация Перми. К своим обязанностям он приступит с 15 апреля. В его подчинении будут - департамент финансов, планово-экономический департамент и управление муниципального заказа.

Справка

Эдуард Хайруллин, председатель совета директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток», принимал участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Перми и вместе с Алексеем Демкиным вышел в финал конкурса. Затем получил от главы города предложение работать в администрации Перми.