Из Перми в Сочи открывается еще один прямой рейс

Перевозку пассажиров из Перми в Сочи будет выполнять еще одна авиакомпания. Фото: архив "КП"

Перевозку пассажиров из Перми в Сочи будет выполнять еще одна авиакомпания. С 27 мая Royal Flight запускает прямые рейсы из Перми в Сочи. Это первые регулярные рейсы из региона, до этого перевозчик выполнял только чартерные перелеты, об этом изданию Business Class рассказал представитель авиакомпании.

Время вылета из пермского аэропорта - 15.50. Перелет займет 3 часа 15 минут. Цена билетов на сайте авиакомпании начинается от 4 тысяч рублей. Полетная программа рассчитана до 4 октября 2021 года.