После гибели ребенка на железной дороге в Перми возбудили уголовное дело

14 апреля на перегоне Пермь-2 - Бахаревка ребенка сбил грузовой поезд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи СКР на транспорте возбудили уголовное дело после гибели 13-летнего мальчика на железной дороге в Перми по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»

14 апреля на перегоне Пермь-2 - Бахаревка ребенка сбил грузовой поезд. Мальчик переходил железнодорожные пути.

Машинист пытался предотвратить столкновение, применил экстренное торможение, сигналил, но наезд предотвратить не удалось. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

- Следователями проведен осмотр места происшествия, допрашиваются близкие родственники пострадавшего, локомотивная бригада, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР РФ. - Расследование уголовного дела продолжается.