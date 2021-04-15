В Перми на 70-м году жизни скончался Эдуард Лившиц.

В Перми на 70-м году жизни скончался Эдуард Лившиц. Об этом стало известно после публикации поста в Facebook бывшего главы Ленинского района Перми Виктора Шеина.

Лившиц генеральный директор АО «Порт «Пермь», а в прошлом был комендантом Пермского гарнизона. Во время губернаторства Юрия Трутнева, он возглавлял отдел по работе с административными органами и военнослужащими, а после - управление по работе с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Пермской области. Затем получил должность руководителя Росприроднадзора по Пермскому краю.