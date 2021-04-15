Фото последствий пожара в Пермском крае, где погибли четыре человека

В пожаре погибли 4 человека.

14 апреля в деревне Верх-Пещерка Осинского городского округа произошел пожар в частном деревянном доме. На место вызвали огнеборцев, о время тушения в дома они обнаружили тела четырех человек, детей среди погибших нет. Огонь полностью уничтожил весь дом, от него остались лишь обгоревшие бревна. Следственный комитет возбудил уголовное дело после случившегося по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- На месте происшествия работала группа опытных следователей-криминалистов, эксперт пожаро-техник следственного управления, руководитель и следователи Осинского межрайонного следственного отдела следственного управления. Проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.