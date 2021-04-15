В Пермском крае коронавирусную инфекцию за сутки обнаружили только в 13 территориях

Всего в Пермском крае выявлено 52801 заболевший. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Пермском крае по последним данным выявили 108 заболевших коронавирусной инфекцией. Они проживают в 13 территориях. В лидерах Пермь – 81 случай, Березники на втором месте – 6 заболевших и 4 в Пермском муниципальном районе.

По 3 в Соликамском и Чусовском городских округах. В Карагайском муниципальном округе, Красновишерском и Краснокамском городских округах COVID-19 у 2 человек.

По одному заболевшему в Кишертском и Сивинском муниципальных округах, Верещагинском, Оханском и Очерском городских округах.

Всего в Пермском крае выявлено 52801 заболевший.