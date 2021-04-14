«Страшный сон всех топовых команд!» Баскетболисты «Пармы» обыграли «Зенит» и обеспечили себе выход в плей-оф

Фото: БК "Парма".

Домашние стены УДС «Молота» помогли пермским баскетболистам – в упорной борьбе они смогли одолеть питерский «Зенит» и тем самым практически обеспечили себе выход в плей-оф чемпионата Единой лиги ВТБ.

В самом начале матча пермяки смогли навязать гостям свою игру, но уже во второй двадцатиминутке питерцы вышли вперед. Они имели преимущество вплоть до конца третьей четверти матча, но затем хозяевам удалось повести в счете. Минимальный разрыв игроки «Пармы» смогли удержать до самого конца.

Самым результативным игроком у хозяев площадки стал Борис Савович, он принес своей команде 11 очков, у «Зенита» отличился Билли Бэрон, набравший 17 очков.

- Парма - страшный сон всех топовых команд! - написал по поводу победы пермских баскетболистов один из посетителей странички клуба ВКонтакте.