В центре Перми собаки бегают по колено в грязной воде, а утки плавают в лужах во дворах

Грязные лужи в центре Перми.

Что и говорить, весенняя оттепель побила все рекорды: наступила небывало рано и внезапно.

Синоптики успокаивают пермяков, что Кама, несмотря на резкое потепление, не должна выйти из берегов. Но и без паводка огромных луж из грязной талой воды хватает.

Мы уже писали о том, что в микрорайоне Крохалева утки уже проплывают по дворам в целых озерах из растаявшего снега, о чем очевидцы выложили в соцсетях видео.

А теперь возмущенные читатели прислали видео из центра города: на бульваре Советской Армии талая вода затопила чаши фонтанов, и собаки бегают по колено в грязной жиже.

Обычно в Перми приступают к уборке мусора в 20-х числах апреля, но нынче начать борьбу с последствиями зимы придется, видимо, раньше.

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