МЧС предупреждает жителей Пермского края об усилении ветра

- Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным Гидрометцентра, днем 15 апреля на территории Пермского края возможно усиление скорости ветра до 18 м/с. Однако температура в Перми и по югу края будет достаточно комфортной - до 20 градусов. Но к северу уже начнет подходить холодный фронт арктического воздуха, поэтому в пятницу возможно очередное похолодание.

Рекомендации для населения при сильном ветре

Если сильный ветер застал вас на улице, следует немедленно укрыться в подъезде или прочном здании; не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий; не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам; держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиноко стоящих деревьев. О происшествиях следует сообщать по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112», «Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.