Дикие утки облюбовали огромную лужу в одном из пермских дворов

Фото: Ольга Хорева

Необычную картину сняла на видео жительница микрорайона Крохалева. Прямо во дворе ее дома в огромною лужу пришли поплавать утки. Впрочем, как рассказала "КП" сама девушка, для жителей микрорайона это уже привычное явление, в прошлом году птицы уже гостили у них во дворе.

- Видим их уже второй год, - рассказывает Ольга Хорева. - Правда, в том году их было две, а в этом уже три. Гостят они у нас примерно две недели - пока лужи не высохнут. Никто их не обижает, наоборот, даже подкармливают. Куда потом они улетают, мы не знаем, возможно, в лог, между Крохалева и Нагорным, где протекает Данилиха.