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Общество14 апреля 2021 10:59

В Пермский край привезли еще 7,8 тысяч доз вакцины от коронавируса

По данным Минздрава, прививки сделали более 120 тысяч жителей региона
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Прикамье доставили еще 7 830 двухкомпонентной вакцины от COVID-19. Препарат уже распределили между медорганизациями Прикамья, которые участвуют в иммунизации населения.

Таким образом, за период массовой вакцинации на территорию региона поступило 153 992 комплекта вакцины. По информации Министерства здравоохранения Пермского края, c начала массовой вакцинации и на 14 апреля в регионе первым компонентом уже привиты 120 570 жителей. Из них 69 595 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.