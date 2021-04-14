В пожаре в Пермском крае погибли 4 человека

Фото: ГУ МСЧ по Пермскому краю

Ночью 14 апреля в деревне Верх-Пещерка Осинского городского округа загорелся частный дом. На место выехали пожарные. Во время тушения в жилой части дома огнеборцы обнаружили тела четырех человек.

- Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". На месте происшествия работает группа опытных следователей-криминалистов, эксперт пожаро-техник следственного управления, руководитель и следователи Осинского межрайонного следственного отдела следственного управления. Проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительной информации, детей среди жертв нет.