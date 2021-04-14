В Пермском крае мужчину отправили в колонию за вождение в пьяном виде

В Кизеле местный житель отправится в колонию-поселения за вождение в пьяном виде. Фото: архив "КП"

В Кизеле местный житель отправится в колонию-поселения за вождение в пьяном виде.

В январе этого года мужчина сел за руль автомобиля «Шевроле Нива» пьяный, чтобы отвезти дочь на автовокзал. На обратном пути он решил остановиться в районе и в этот момент автомобиль занесло в кювет. Позади него ехал патрульный автомобиль ГИБДД. Инспекторы тоже остановились и помогли водителю вытащить машину. Полицейские заметили, что мужчина пьян и предложили ему пройти освидетельствование.

Выяснилось, что в августе прошлого года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде. Тогда приговором суда ему было назначено 220 часов обязательных работ, а также запретил на 2 года садиться за руль. Эти меры на мужчину не подействовали.

- Суд приговорил виновного к 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.