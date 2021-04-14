В Пермском крае клещи покусали уже пять человек

В Пермском крае зафиксировано пять случаев присасывания клещей. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае начался сезон клещевой активности. В Роспотребнадзоре рассказали, что уже 5 человек обратилось за помощью, после присасывания клещей. Двумя пострадавшими оказались дети. По словам специалистов, в двух случаях клещи были заражены иксодовым клещевым боррелиозом, в одном - гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Исследование клещей можно провести в лаборатории, в Прикамье сейчас работают 27 лабораторий. Их адреса можно найти здесь.