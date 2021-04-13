«Ужас, ужас, что творится». В Пермском крае двор дома объяло огромным пламенем

Фото: паблик ЧП Березники/ВКонтакте

- Ужас, ужас, не бросайте спички, не бросайте окурки, посмотрите, что творится, - комментирует свое видео жительница Березников.

Поздним вечером 13 апреля двор дома по улице Свердлова озарило ярким светом от огня. Зрелище было действительно устрашающее - пламенем был объят практически весь двор дома. Местные жители сообщили, что горела сухая трава. Жильцы дома вызвали пожарных и до приезда огнеборцев своими силами пытались сбить пламя. Вскоре с огнем справились. Реакция на произошедшее была неоднозначная, некоторые жители не на шутку перепугались, а другие, наоборот, шутили:

«Лично мне было страшно. Молодцы мужчины, которые тушили пожар».

«Надо бежать сосиски жарить».