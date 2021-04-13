В Пермском крае жители домов, пострадавшие от паводка, могут получить компенсацию за покупку страховки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Пермском крае жители домов, пострадавшие от паводка, могут получить компенсацию за покупку страховки. Большая вода в регион может прийти в середине апреля. Министерство социального развития Пермского края вернет 50 % от стоимости страховки малоимущим семьям, но не больше 15 тысяч рублей.

Для этого нужно заранее обратиться в страховые компании для оформления страховки на свои дома. В этом случае можно будет заявиться на возмещение затрат на страховой взнос.

Обращаться за помощью нужно в отделы соцзащиты по месту жительства. Контакты можно найти здесь.