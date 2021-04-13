Новых заболевших коронавирусом обнаружили в 17 муниципалитетах Пермского края

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За минувшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 105. Как сообщает Роспотребнадзор, новые инфицированные обнаружены в 17 муниципалитетах региона.

Больше всего зараженных традиционно в Перми - 56 человек. На втором месте – Пермский район, где COVID-19 подтвердился у 11 человек. Третье место с 10 заболевшими занимают Березники.

В Соликамске выявлено 6 случаев коронавируса. В Ординском муниципальном округе, как и в Оханском городском округе COVID-19 подтвердился у 4 человек. В Кунгуре, Карагайском муниципальном округе и Нытвенском городском округе выявлено по 2 случая коронавирусной инфекции. По одному заболевшему зафиксировано в восьми территориях Пермского края. Это Губаха, Кизел, Кунгурский муниципальный район, Частинский муниципальный округ, а также Верещагинский, Гремячинский, Краснокамский и Суксунский городские округа.

Всего в Пермском крае выявлено 52693 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.