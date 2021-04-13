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АО «Издательский Дом «Комсомольская правда» выпустил книгу «Обман веществ. Почему жир и сахар убивают наше здоровье и как с этим бороться». Из книги вы узнаете, как мед, сахар и соль заставляют нас стареть быстрее. Есть ли связь между лишним весом, иммунитетом, болезнью Альцгеймера и воспалениями? Опасно ли принимать гормоны и можно ли их заменить «травками»? Как начать двигаться, если «спорт - вообще не мое»?

Автор книги Доктор Павлова – эндокринолог, к.м.н, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, научный руководитель клиники Системной медицины. Как настоящий доктор Хаус, Доктор умеет распутывать сложные случаи и уже не раз приходила к парадоксальным выводам, которые спасали человеку жизнь и помогали нормализовать обмен веществ. Читайте на здоровье!

Стоимость одного экземпляра - 700 рублей. Купить книгу можно оставив заявку на почте olga.paranko@phkp.ru или по телефонам: 8-950-46-14-166, 206-45-00 (доб. 223).