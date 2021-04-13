В Перми родственники умершей женщины отсудили у медучреждений 1.8 млн рублей

В суде Индустриального района Перми завершилось судебное разбирательство о взыскании компенсации морального вреда за несвоевременно и некачественно оказанную медицинскую помощь врачами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суде Индустриального района Перми завершилось судебное разбирательство о взыскании компенсации морального вреда за несвоевременно и некачественно оказанную медицинскую помощь врачами.

Родственники умершей женщины предъявили их стразу двум медучреждениям - ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. М.А. Тверье» и ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника № 2».

В декабре прошлого года женщины начались боли в области живота. Ее экстренно доставили в приемное отделение Городской клиническая больница им. Тверье, после проведенного обследования ее отпустили под наблюдение и лечение уролога по месту жительства.

На следующий день с направлением из стационара женщина пошла в Городскую клиническую поликлинику № 2, где врач выписал медикаменты, не назначив обследования.

Самочувствие женщины ухудшалось, ее снова доставили в больницу им. Тверье. После осмотра дежурным хирургом пациентку оставили в стационаре с подозрением на аппендицит. После лапароскопии ее состояние ухудшилось, по результатам компьютерной томографии у пациентки обнаружен камень в мочеточнике. Женщине провели несколько операций, тем не менее она скончалась. Причиной смерти установлен обструктивный гнойный пиелонефрит.

Иск на медучреждения подали муж и сын женщины. Размер морального вреда истцы оценили в один миллион рублей с каждого ответчика.

Суд назначил комиссионную судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что необходима помощь ей не была оказана и пациентка умерла.

- Суд решил в пользу каждого истца взыскать компенсацию морального вреда с ответчика ГБУЗ Пермского края «Городская клиническая больница им. М.А. Тверье» в размере 400 000 рублей, с ответчика ГБУЗ Пермского края «Городская клиническая поликлиника № 2» в размере 400 000 руб.