Погибших на пожаре в Пермском крае родителей и двоих детей не могут похоронить уже три недели

На пожаре в Добрянском районе погибли оба родителя и двое детей.

В небольшом селе Перемское в Добрянском районе в ночь на 19 марта в пожаре в частном доме погибла почти вся семья Копынцевых. Чудом удалось выжить лишь старшей дочери. Как оказалось, родственники погибших до сих пор не могут похоронить их.

- Нам сказали, что останки нам передадут, когда будут готовы результаты экспертизы, - говорят родственники Копынцевых. – Со дня их гибели прошло уже 25 дней, а мы их все еще не предали их земле. Ждем, что нам еще остается делать, мы собрали деньги на их похороны.

В следственном комитете "КП" сообщили:

- Наша задача установление не только причин смерти, но и идентификация личности, - сообщили руководитель следственного отдела по городу Добрянского района Алексей Полудницын. – В таких случаях обязательно проведение генотипоскопической экспертизы. В настоящее время отобраны образцы и она проводится. Как только экспертиза будет окончена, и мы идентифицируем личности, будет решен вопрос о передаче тел погибших для захоронения. Подобная экспертиза проводится не менее месяца.

Также проводится пожарно-техническая экспертиза, которая даст ответ на вопрос – что стало причиной пожара.

Напомним, пожар в частном доме начался, когда вся семья спала. Пламя в быстро распространилось по комнатам. Когда на место приехали пожарные, дом был уже полностью охвачен огнем. Разбирая завалы, спасатели обнаружили тела четырех человек: 31-летнего Юрия, его 28-летней супруги Галины и их двоих детей (трехлетнего мальчика и годовалой девочки). 7-летней Ксюше каким-то чудом удалось выбраться из дома. Сейчас девочка находится в приюте.

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