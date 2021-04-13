«Может, это НЛО?» Жители Перми сняли на видео непонятный объект возле телебашни

В Перми очевидцы сняли на видео НЛО.

Очевидцы отправили в «КП» видео, которое сняли вчера 12 апреля возле пермской телебашни. Вечером в 21.00 на ней началось световое представление в честь 60-летния со дня полета в космос Юрия Гагарина.

- Я живу в микрорайоне Садовый, вечером прогуливалась недалеко от телебашни, она вчера невероятно красиво переливалась, - рассказывает Елена. – Решила снять на видео и отправить родственникам, чтобы они тоже увидели эту красоту. А когда начала пересматривать, меня удивила маленькая точка, которая мелькала, летала возле башни и светилась. Что это может быть, не знаю, может, это НЛО?

На видео действительно заметно движение светящегося объекта. Какие у вас предположения, уважаемые читатели?