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Происшествия13 апреля 2021 11:04

В Перми нашли труп мужчины, вмерзший в лед

Чтобы извлечь тело погибшего, спасателям пришлось использовать бензопилу
Анна Маркова
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Тело мужчины оказалось вмороженным в лед, его вызволяли спасатели.

Тело мужчины оказалось вмороженным в лед, его вызволяли спасатели.

Фото: Юлия Лоза

В Перми 12 апреля в районе Камской долины был найден труп мужчины. Очевидцы позвонили в экстренные службы. Снег подтаял и тело стало видно.

В районе улицы Торфяной болотистая местность. Тело мужчины оказалось вмороженным в лед. По информации источника, приехавшим на место спасателям, пришлось с помощью бензопилы освобождать его от льда. Мужчину вытащили, на вид ему около 60-лет. Полицейским предстоит выяснить личность погибшего, а экспертам причину смерти.

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