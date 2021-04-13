В Перми нашли труп мужчины, вмерзший в лед

Тело мужчины оказалось вмороженным в лед, его вызволяли спасатели. Фото: Юлия Лоза

В Перми 12 апреля в районе Камской долины был найден труп мужчины. Очевидцы позвонили в экстренные службы. Снег подтаял и тело стало видно.

В районе улицы Торфяной болотистая местность. Тело мужчины оказалось вмороженным в лед. По информации источника, приехавшим на место спасателям, пришлось с помощью бензопилы освобождать его от льда. Мужчину вытащили, на вид ему около 60-лет. Полицейским предстоит выяснить личность погибшего, а экспертам причину смерти.