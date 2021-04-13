«Азот» готовится к весеннему паводку

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» проводит традиционные противопаводковые мероприятия.

Одно из мероприятий - ежедневный мониторинг уровня воды в реке Кама. Специалисты учитывают три основных показателя: наивысшую защитную отметку, планировочную отметку промышленной площадки и уровень реки. Составленный график показывает, как ведет себя река Кама в течение последних лет, в какой период уровень воды повышался или снижался. Также отмечены пиковые значения за весь период наблюдений. К примеру, паводок прошлого года был в мониторинге самым высоким за последние 30 лет, уровень воды достиг 108,85 метров.

Сегодня уровень воды в реке Кама – 102 метра. Производственная площадка завода находится на отметке 109 - 110 метров. Наивысшая защитная точка - 113 метров. Ежедневный круглогодичный мониторинг уровня воды в реке проводит отделение водоснабжения и водоотведения цеха пароводоснабжения и технологических коммуникаций (ЦПВСиТК) филиала «Азот».

Антон Ухов, начальник цеха пароводоснабжения и технологических коммуникаций филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- На водонасосной станции установлен погружной прибор, вода оказывает давление на мембрану, этот сигнал преобразуется в электрический, и показания приходят на регистратор центрального пункта управления. Оператор следит за данными в режиме реального времени.

Также в числе противопаводковых мероприятий филиала «Азот» - проведение обследования береговой линии, очистка от снега и льда, ежедневная проверка работоспособности сетей канализации завода, подготовка оборудования водонасосной станции №3 к бесперебойной работе, обеспечение постоянной готовности спецтехники и транспортных средств, проведение инструктажа персонала по особенностям работы в период весеннего паводка, и другие.