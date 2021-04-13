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Происшествия13 апреля 2021 9:39

В ДТП в Пермском районе погибли молодая мама и ее ребенок

Их машина врезалась в опору ЛЭП
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночью 13 апреля в Пермском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, в 2.00 на 6 км автодороги Городская свалка – Жебреи 36-летний водитель «Киа Рио» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в ЛЭП. В результате ДТП мужчина получил травму головы. Его 35-летняя супруга и малолетний ребенок погибли на месте.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ЧП