Власти Перми рассказали, что сделать для возобновления работы льготных проездных после технического сбоя

В апреле многие пермяки столкнулись с тем, что не смогли вовремя пополнить школьные льготные проездные карты. Фото: Анна Маркова

В апреле многие пермяки столкнулись с тем, что не смогли вовремя пополнить школьные льготные проездные карты. Произошел технический сбой, после чего карты оказались заблокированы.

В департаменте транспорта администрации Перми, объяснили, что сбой случился после обновления баз данных.

Тем, у кого карта оказалась заблокирована нужно обратиться к школьному оператору или в любое отделение АКИБ «Почтобанк» с просьбой о внести информацию о держателе. После этого станет возможным пополнить проездной и продолжить его использование. С собой возьмите подтверждающие документы – действующую справку из школы.