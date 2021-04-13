В Пермском крае ожидается аномально теплая погода

Пермяков ждет аномально теплая погода в начале недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пермяков ждет аномально теплая погода в начале недели. Столбик термометра поднимется до 20 градусов, а кое-где и выше. Синоптики говорят, что такая температура воздуха не характерна для этого времени в Прикамье, норма превышена на несколько градусов.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 13 апреля ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер днем юго-восточный, южный 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью –6,–1º, днем 12–17º.

14 апреля переменная облачность осадков также не ожидается. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7º, днем 15–20º.

15 апреля облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7º, днем 12–17º.