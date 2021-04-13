В доме престарелых и инвалидов в Перми нашли массу нарушений

Юридические лица привлечены к административной ответственности и получили штраф - 30 тысяч рублей. Фото: Василий Вахрин

В Перми прокуратура вышла с проверкой организации питания больных в «Верхне-Курьинский геронтологический центр»

Оказалось, что в учреждении не проводятся снятие проб и оценка качества горячих блюд, отбор суточных проб с маркировкой и опечатыванием. Нет производственного контроля. Помещения не оборудованы вытяжками, а внутренняя отделка помещений с повреждениями.

- Руководителям центра и ООО «Медилайн», которая организует питание больных пенсионеров, внесены представления, нарушения устранены, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщает прокуратура Пермского края.

Кроме того, юридические лица привлечены к административной ответственности и получили штраф - 30 тысяч рублей.