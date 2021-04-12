Пермяков предупредили о штрафах за выход на весенний лед

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

На официальном сайте Перми появилось предупреждение МЧС о штрафах за выход на непрочный лед.

- Государственная инспекция по маломерным судам, МЧС России по Пермскому краю предупреждает и об административной ответственности за выход или выезд на лёд в местах, не оборудованных для этих целей, и в местах, где выставлены запрещающие информационные знаки, - напомнили в городской администрации. - Также категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги. Штрафы за нарушение правил охраны жизни людей на воде на территории Пермского края для физических лиц составляют от 1 до 2 тысяч рублей.

На территории Перми и Пермского края установилась плюсовая температура, лёд на водоёмах стремительно тает. Несмотря на это любители рыбалки устремляются на водоёмы, уходят далеко от берега и не обращают внимания на трещины, промоины и запрещающие знаки.