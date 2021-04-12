Жительница Прикамья похитила полмиллиона рублей, выделенных на борьбу с наркотиками и азбуку для дошколят

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Краевые гранты на немалую сумму были выделены на борьбу в Лысьве с наркотиками и за экологию. Но жительница города решила, что эти деньги лучше всего потратить на себя. Она написала заявку на участие в проектах «Наркотикам нет» и «Экологическая азбука для дошколят» , на что получила более полумиллиона рублей. Но делать ничего не стала.

- В 2015и 2016 годы она, являясь руководителем двух организаций, используя служебные полномочия, мошенническим способом совершила хищение из бюджета Пермского края денежных средств краевых грантов в форме субсидий при проведении мероприятий по реализации социальных проектов «Наркотикам нет» и «Экологическая азбука для дошколят» на общую сумму более 590 тысяч рублей, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

Приговором суда мошенницу приговорили к 4 годам лишения свободы и штрафу в сумме 60 тысяч рублей. Но - с отсрочкой приговора до достижения ребёнком 14-летнего возраста.