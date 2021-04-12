В день 60-летнего юбилея полета первого человека в космос в Перми поздравили сотрудников пермских предприятий «Искра» и «Протон-ПМ»

Фото: «Единая Россия»

В День космонавтики, 12 апреля, рано утром рабочих ПАО «Научно-производственное объединение «Искра», спешащих на смену, встречали у проходной юноши и девушки с воздушными шарами в руках. Ребята из «Молодой Гвардии Единой России» пришли поздравить людей, которые личным трудом помогают стране покорять космос.

Под звучащую музыку волонтеры вручили каждому из работников известных пермских предприятий воздушный шар голубого цвета, напоминающий о хрупкости нашей планеты. И от всей души поздравили их с 60-летней датой со дня полета первого человека в космос.

Во второй половине дня молодогвардейцы переместились с поздравлениями и подарками на ПАО «Протон-Пермские моторы».

«Как известно, наш край по праву может называться малой родиной космонавтики. В Перми делают знаменитые двигатели «Протон», ракетное топливо, на нашу землю вернулся из космоса легендарный экипаж «Восхода-2» в составе Алексея Леонова и Павла Беляева. Впоследствии эти два героя Советского Союза стали почётными гражданами города, и их имена уже более полувека носят улицы Индустриального района. Конечно, мы не могли пройти мимо юбилея полета Юрия Гагарина. В Перми тоже есть кого поблагодарить за участие в развитии российской космической отрасли», - говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.

Фото: «Единая Россия»

Днем рождения пермского космоса считается 13 марта 1958 года. В этот день в городе появилось новое производство жидкостных ракетных двигателей, площадкой для которого стал Пермский моторостроительный завод им. Свердлова. А уже в апреле 1960 года ракета Р-12, оснащённая пермским двигателем РД-214, стартовала с полигона Капустин Яр и успешно выполнила запланированную программу полёта.

60 лет последующего производства ракетных двигателей сделали ПАО «Протон-ПМ» одним из лидирующих предприятий отечественной космонавтики, оно было удостоено премии правительства РФ в области качества. Сегодня предприятие специализируется на выпуске жидкостных ракетных двигателей для первой ступени ракет-носителей среднего и тяжелого класса. История производства насчитывает уже более 50 лет. За эти годы на предприятии создан уникальный высокотехнологичный комплекс по созданию продукции космического назначения — самой надежной в мире в своем сегменте рынка.

Фото: «Единая Россия»

НПО «Искра» также широко известно. Это российский производитель продукции топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающих агрегатов, центробежных компрессоров, газотурбинных электростанций и компрессорных установок для нефтегазовой промышленности, а также ракетно-космической техники. Предприятие основано 26 декабря 1955 года для разработки и создания образцов ракетной техники, сейчас является научно-производственным объединением. У предприятия впечатляющая богатая история, оно награждено орденом Циолковского за вклад в ракетно-космическую отрасль.

Оба пермские завода, сделав свою продукцию мерилом качества и надёжности, стали одними из ведущих в ракетно-космической отрасли.

«Наша молодежная организация с большим уважением относится к датам в истории России, делающими её мировой державой. Поэтому в День космонавтики мы пришли именно к тем людям, которые в Перми работают в этой профессиональной сфере. Всего на двух предприятиях сегодня было подарено более 600 воздушных шаров – так мы выразили своё признание землякам. Каждый из нас гордится тем, что космос начинается и в Перми», – говорит организатор акции, руководитель пермского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Игорь Новоселов.

Фото: «Единая Россия»

На самих «космических» предприятиях сотрудники были приятно тронуты таким вниманием к истории и современности их вклада в покорение космоса.

«День космонавтики – это большой праздник не только для работников нашего предприятия, но и для всей страны. Считаю, что такие славные традиции должны продолжаться и передаваться молодому поколению. Чтобы молодые ребята помнили, как совершался исторический прорыв и какой вклад в него внесла именно Россия», - отметил заместитель генерального директора НПО «Искра» Арсений Лобанов.