Более 200 связистов «Ростелекома» контролируют паводковую ситуацию в Пермском крае

Фото: «Ростелеком»

Более 200 сотрудников компании «Ростелеком» ежедневно мониторят паводковую ситуацию на территории Пермского края и работают в режиме повышенной готовности. Инфраструктура и сети связи провайдера функционируют в полном объеме на всей территории Прикамья.

Ранее связисты Прикамья провели комплексные работы по подготовке собственных объектов к весеннему паводку. Под особым вниманием находится гидрологическая связь, чтобы жители удаленных населенных пунктов всегда смогли сообщить о чрезвычайной ситуации. Также обследованы и подготовлены более 100 кабельных шахт «Ростелекома» на территориях возможного подтопления. Усилен контроль на станциях и за воздушными переходами кабельной инфраструктуры через реки. Все значимые объекты связи оборудованы системами автоматического оповещения для быстрого устранения возможных аварийных ситуаций.

Для оперативного информирования населения об угрозе чрезвычайных ситуаций организовано взаимодействие с сотрудниками МЧС и местными администрациями. Ежедневно в онлайн-режиме специалистам «Ростелекома» поступает оперативная информация с прогнозом возникновения подтопления населенных пунктов. Для быстрой отработки возможных нештатных ситуаций в режиме боевой готовности находится 51 экипаж подвижного узла связи.

Фото: «Ростелеком»

Петр Козловский Директор пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Каждая бригада, которая задействована в мониторинге и отработке нештатных ситуаций в паводковый период, оснащена необходимым набором кабелей, а также резервными опорами и остальным оборудованием. Для бесперебойной работы транспорта был сделан запас топлива, а сотрудники обеспечены комплектами индивидуальной защиты. Сети связи компании “Ростелеком” зарезервированы, и в случае перебоя в работе сигнал будет направлен по альтернативной линии без прерывания в оказании услуг».

В настоящий момент в Пермском крае подтопленных территорий и дорог нет. В южной части Прикамья наблюдается незначительный подъемы уровня воды в реках.