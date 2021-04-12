Участникам ПИПФ расскажут о промышленных площадках Пермского края со льготным налогообложением

Фото: permkrai.ru

15 и 16 апреля на заводе имени Шпагина состоится VI Пермский инженерно-промышленный форум. Одной из главных тем предстоящего мероприятия станет материальная и организационная поддержка местных предприятий. В первый день форма в деловой части программы участников ждет стратегическая сессия - «Эффективное использование промышленных площадей для создания условий по развитию производств». Гостям мероприятия расскажут о требованиях к индустриальным паркам, особенностях создания и управления подобными территориями, условиях размещения, преимуществах и льготах для промышленников.

Спикеры стратсессии:

- Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский,

- Генеральный директор АО «Карболит» Максим Батуев, генеральный директор ООО «БауИнвестГрупп» (индустриальный парк «Култаево») Андрей Сбоев,

- Генеральный директор «ПромТехПарк» Евгений Протопопов,

- представители Министерства промышленности и торговли Пермского края и другие управленцы федерального и регионального уровней.

Мероприятие пройдет 15 апреля с 10.30 до 12.00. Обязательна предварительная регистрация: https://engineerforum.ru/signup

Также на стартсессии представят первый в Прикамье государственный индустриальный парк, который создается при поддержке краевых властей. Он расположен в 11 километрах от центра города по улице Энергетиков, 50. На всей его территории будет действовать особый налоговый режим – «Энергетиков 50». Объект планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, подобные площадки - один из драйверов развития промышленности региона, особенно в городских условиях.

«Они стимулируют бизнес рационально и эффективно использовать имеющиеся ресурсы, наращивать объемы производства и использовать ресурсосберегающие, экологически безопасные и импортозамещающие технологии, объединяться в кооперацию. Особо отмечу, что решение упомянутых задач стимулирует к технологическому росту и независимости национальной экономики», – отмечал ранее глава региона Дмитрий Махонин.

Созданием парка занимается АО «УК индустриальных (промышленных) парков Пермского края». Заместитель генерального директора организации Денис Болховских рассказал, что на сегодня заключено уже два соглашения о намерениях с потенциальными резидентами индустриального парка «Энергетиков 50».

«В период с ноября 2020 года восстановлены точки подключения к энергоресурсам, также ведутся работы по ремонту кровли производственного корпуса площадью 16 217 кв. метров для использования на начальном этапе в качестве складских помещений», – поделился информацией о ходе работ Денис Болховских.

Индустриальный парк готов принимать резидентов и занимается их подбором. Договориться об экскурсии и узнать подробную информацию можно у заместителя генерального директора АО «УК индустриальных (промышленных) парков Пермского края» Дениса Болховских: тел. +7 (912) 583-11-59, e-mail: info@prompark59.ru. Интерактивная карта презентация доступна по ссылке.