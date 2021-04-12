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Происшествия12 апреля 2021 12:32

В Перми врачи рассказали о состоянии малыша, проглотившего суперклей

Годовалый мальчик пока находится в больнице
Анна Маркова
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Ребенок, проглотивший суперклей находится в больнице.

Ребенок, проглотивший суперклей находится в больнице.

Фото: Василий Вахрин

В Перми врачи Краевой детской больницы, куда накануне привезли годовалого мальчика, проглотившего суперклей, рассказали о его состоянии.

- Пациент находится в удовлетворительном состоянии, его жизни ничего не угрожает, - ответили на запрос «КП» в больнице, куда мы обратились, чтобы выяснить состояние пострадавшего мальчика.

Напомним годовалый мальчик случайно проглотил суперклей. ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Хабаровской. Пока родители были заняты своими делами, малыш нашел в квартире яркий тюбик и потянул его в рот.

Родители обратили внимание на плачущего мальчика, а затем увидели в его в руках поврежденный тюбик суперклея.

Ребенку вызвали «скорую помощь», приехавшие врачи осмотрели пострадавшего и приняли решение о госпитализации ребенка.

ЧП