В Перми врачи рассказали о состоянии малыша, проглотившего суперклей

Ребенок, проглотивший суперклей находится в больнице. Фото: Василий Вахрин

В Перми врачи Краевой детской больницы, куда накануне привезли годовалого мальчика, проглотившего суперклей, рассказали о его состоянии.

- Пациент находится в удовлетворительном состоянии, его жизни ничего не угрожает, - ответили на запрос «КП» в больнице, куда мы обратились, чтобы выяснить состояние пострадавшего мальчика.

Напомним годовалый мальчик случайно проглотил суперклей. ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Хабаровской. Пока родители были заняты своими делами, малыш нашел в квартире яркий тюбик и потянул его в рот.

Родители обратили внимание на плачущего мальчика, а затем увидели в его в руках поврежденный тюбик суперклея.

Ребенку вызвали «скорую помощь», приехавшие врачи осмотрели пострадавшего и приняли решение о госпитализации ребенка.