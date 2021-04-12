Может находиться в Перми: полицейские объявили в федеральный розыск 18-летнего парня

Подросток ушел из дома, может находится в любом регионе страны.

Полицейские разыскивают 18-летнего Алексея Простокишина, который ушел из дома и пропал. Парень живет в городе Могоча, Забайкальского края, однако он мог покинуть пределы этого региона и уехать в другой. Он пропал 9 марта, и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 170-175см., худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы темно-русые, короткие. Был одет: вязаная черная шапка, пуховик синего цвета с капюшоном, штаны утепленные черные, красная футболка, черное термобелье, черные сапоги, черные носки.

У него был мобильный телефон, связка ключей и тряпичные черные перчатки. У молодого человека есть заболевание.

- По имеющейся информации, Простокишин мог выехать за пределы Забайкальского края автостопом, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(302-2) 23-57-08, 8-924-371-76-45.