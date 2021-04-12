В Пермском крае 108 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки

Общее число заболевших с начала пандемии в Прикамье - 52 588. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились еще 108 человек. Из них госпитализировали только 26, остальные лечатся на дому. Среди заболевших 8 детей. Общее число заболевших с начала пандемии - 52 588.

Скончались за сутки еще три пациента с коронавирусом, всего на лечении в больницах остаются 697 человек, 52 из них на ИВЛ.

Кстати, в Пермский край доставили еще одну партию вакцины от коронавирусной инфекции - 8 400 комплектов «Спутника V». Минздрав региона сообщает, что препарат уже распределили между медорганизациями, которые участвуют в иммунизации населения.