В Пермском крае налоговая инспекция вновь принимает посетителей в отделениях

В Пермском крае налоговые инспекции вновь принимают посетителей. Фото: Василий Вахрин

В Перми офисы налоговой инспекции по Пермском краю вернулись к прежнему режиму работы. С сегодняшнего дня, 12 апреля, посетителей будут принимать в офисах очно. Напомним, что с конца 2020 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отделения налоговой службы работали только онлайн. Интернет-сервисы продолжат работу и после снятия ограничений.

- При посещении офисов УФНС посетители должны использовать средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию, - рассказали в пресс-службе ведомства.