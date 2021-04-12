В Пермский край привезли еще 8 400 доз вакцины от коронавирусной инфекции

С начала вакцинации в Прикамье первым компонентом «Спутник V» привиты уже 111 350 жителей.
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В Пермский край доставили еще одну партию вакцины от коронавирусной инфекции - 8 400 комплектов «Спутника V». Минздрав региона сообщает, что препарат уже распределили между медицинскими организациями, которые участвуют в иммунизации населения.
За время массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило 144 462 комплекта «Cпутник V».
С начала вакцинации в Прикамье первым компонентом «Спутник V» привиты уже 111 350 жителей. 68 222 полностью завершили курс – им введены первый и второй компоненты вакцины.
Записаться на прививку можно через регистратуры поликлиники, а также через портал Госуслуги.