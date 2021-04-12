«Била ногами и таскала за волосы». В Пермском крае женщина истязала собственную мать

Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 2 месяца. Фото: Василий Вахрин

В Кунгуре ограничение свободы получила 34-летняя женщина за систематические побои своей матери. Очередное издевательство и угрозу убийством увидела соседка 66-летней женщины. Она не осталась равнодушной, после очередного нападения вызвала полицию и медиков.

Полицейские выяснили, что молодая женщины часто злоупотребляла спиртным. Требовала от матери деньги на выпивку, а когда получала отказ, занималась рукоприкладством. Хватала ее за волосы, била кулаками по спине, голове и лицу. Когда пенсионерка от ударов падала, дочь пинала ее. Мать была вынуждена прятаться у соседей. В правоохранительные органы она не обращалась, жалела дочь.

- По совокупности преступлений суд назначил виновной наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 2 месяца, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.