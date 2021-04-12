В Перми объявлен срочный сбор на поиски 12-летнего мальчика

В Перми пропал 12-летний Илья Паньков.

В Перми волонтеры организуют срочный поиск 12-летнего Ильи Панькова. Мальчик пропал минувшей ночью. Пошел гулять с собакой и не вернулся домой. «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой» сообщает, что поиски будут проходить в Дзержинском районе.

Место сбора: ул. Подлесная, 19/2. Форма одежды: «город», яркая, удобная, теплая. С собой по возможности взять: жилеты, фонари, воду, горячий чай, перекус, свистки.

Приметы Ильи: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, длинная челка, карие глаза.

Особые приметы: небольшой шрам на веке. Был одет в темно-синюю парку, темные спортивные штаны, черные ботинки, черную кепку.

Собака Ильи по кличке Милли - беспородная, крупная, светлого окраса.

Координатор поисков Ксюша Макарова 89026308082.