Пермьстат: В марте подорожали авиабилеты, яйца и колбаса

В Пермском крае в марте подорожали продукты питания и другие товары. Фото: Евгения ГУСЕВА

В марте в Пермском крае продолжился рост на продукты и товары, причем на некоторые позиции цены значительно взлетели. Подтверждение этому – цифры, которые приводит Пермьстат.

По данным статистиков, прибавили в цене от 3,05 до 6,86% такие продукты: полукопченые и вареные колбасы, рыбу соленую, маринованную, копченую, мороженые креветки, кальмары, макаронные изделия, крупу гречневую-ядрицу, яйца куриные, куру охлажденную.

На 1,17-3,76% подешевели мед пчелиный, шоколад, свинина (кроме бескостного мяса), мясо индейки, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), бараночные изделия, крупы овсяная и перловая, рис, пшено, колбасы сырокопченые, чай зеленый, кофе натуральный растворимый. Из плодоовощной продукции дешевели свежие огурцы и помидоры.

Фрукты подорожали в основном на 0,37-2,52%, в пределах 0,30% подешевели яблоки и груши.

Дороже стало проживание в гостиницах (на 0,73-7,53%). Туры за границу из Перми стали дороже в ОАЭ (на 7,46%) и Турцию (на 19,83%).

А вот билеты на самолеты в марте взлетели аж на 22,45%. Проезд в поездах дальнего следования тоже стал дороже на 2,12-6,89%, кроме плацкартных вагонов фирменных поездов, которые стали обходиться на 12,72% дешевле, чем в предыдущем месяце. Подорожали на 1,45% билеты на междугородние автобусы. Зато подешевели на 8,80% услуги городского такси, - сообщают в Пермьстате.